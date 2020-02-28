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28 февраля • обновлено в 13:03
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Синоптики изменили прогноз погоды на март в Украине: чего ждать

4.3т
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Средняя месячная температура в марте-2020 ожидается на уровне от +1 до +7 градусов.

Такие данные привели в Укргидрометцентре. Синоптики уточняют, что такая температура на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.

В то же время месячное количество осадков ожидается на уровне 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Синоптики изменили прогноз погоды на март в Украине: чего ждать

Напомним, что ранее синоптики сообщали, что в первой декаде весны сильных холодов не будет – температура днем ожидается от +5...+9, а ночью будет опускаться до нуля. Кроме того, начало весны обещает быть дождливым.

Ближе к концу марта температура должна прогреться днем до +13, ночью – до +5. В средине месяца ожидается волна похолодания и ночные заморозки, после чего температура будет понемногу повышаться. Синоптики прогнозируют, что вторая половина месяца будет бедна на осадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит около +5 градусов.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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