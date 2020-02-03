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3 февраля • обновлено в 10:05
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Синоптики изменили прогноз на февраль в Украине

2.6т
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В первой половине февраля в Украину придет похолодание, однако будет оно совсем небольшим. Во второй же половине месяца снова потеплеет.

В этот период ожидаются обильные осадки – мокрый снег и дождь. Об этом рассказала Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины "Сегодня".

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"Мы ожидаем похолодание до 9-10 февраля в северной части Украины, но его нельзя назвать морозами для нашего климата, и оно будет кратковременным", – отметила Адаменко.

Растениям в Украине из-за этого грозят нашествия вредителей и болезней.

"Болезни и грибок могут поразить не только посевы, но и фруктовые деревья", – рассказал директор фермерского хозяйства "САД" Данил Левченко.

"Не так страшно, что какие-то деревья рано зацветут из-за раннего тепла, как грибок, который может нанести намного большего вреда. Не от всех его видов можно избавиться. Пока сложно сказать, что будет с урожаем фруктовых, это будет понятно ближе к апрелю", – добавил Левченко.

Синоптики изменили прогноз на февраль в Украине

Синоптики изменили прогноз на февраль в Украине

Никополь Онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что среднемесячная температура по Украине в феврале будет около 0...-3°.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
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