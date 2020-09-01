Синоптики дали теплый прогноз на сентябрь в Украине

По прогнозам синоптиков, в сентябре средняя месячная температура в Украине будет колебаться от +14 до +19 градусов.

В горах – +11 +12 градусов, уточнили на сайте Укргидрометцентра.

Отмечается, что прогнозируемая температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков в сентябре ожидается 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Погода в Украине 1 сентября. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине будет летней до середины сентября. В то же время ожидаются кратковременные периоды похолодание.

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