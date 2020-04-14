Во вторник, 14 апреля, в Украине будет прохладная и дождливая погода.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра. Осадки накроют все регионы страны, кроме востока.

Температура резко снизится в северных и западных областях – до +4...+8 градусов, на Сумщине – до +10.

Украину накроют дожди: синоптики дали свежий прогноз blog.ferplast.com

В центре будет +11...+15. Восток и юг тоже удержатся в зоне теплого воздуха – примерно +15...+17.

А вот ночью по стране столбики термометров будут показывать +3...+5 градусов.

Кроме этого, 14 апреля на севере и западе ожидается дождь с мокрым снегом, а в других регионах, кроме востока, только дождь.

Ветер во вторник будет порывистым – от 7 до 12 метров в секунду.

В Киеве 14 апреля резко похолодает – до +4...+6 градусов, появятся осадки – дождь с мокрым снегом, будет сильный ветер с постепенным переходом с юго-западного на восточный.

Прогноз погоды в Украине 14 апреля Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.