На предстоящих выходных, в последний день зимы и первый день весны, синоптики спрогнозировали преимущественно сухую и теплую погоду.

Дожди возможны только в некоторых регионах, а ночью небольшие заморозки, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

В субботу, 29 февраля, на всей территории Украины будет солнечно и тепло с переменной облачностью. Осадков не ожидается. Исключением станет Крым – там возможен небольшой дождь.

Температура воздуха днем +6… +8, ночью -2…0. На юге еще теплее – до 11 градусов.

В Киеве температура воздуха днем +5…+7, ночью – от 0 до -2.

Погода в субботу, 29 февраля meteo.gov.ua

В воскресенье, 1 марта, по всей стране ожидается переменная облачность с прояснениями. В западных областях будет облачно, возможен небольшой дождь.

В большинстве областей температура воздуха достигнет +6… +8, на юге – до 11 тепла. Ночью будет прохладно – от -1 до -3.

В Киеве днем +7...+9, а ночью 0...-2. Будет солнечно с переменной облачностью.

Погода в воскресенье, 1 марта meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля погода в Украине резко ухудшится. Непогода обрушится на западные и восточные регионы страны.

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