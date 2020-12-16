Синоптики дали прогноз погоды на Новый год в Украине

Таша Адамович Общество 15:10, 16.12.2020 Обновлено: 15:33, 16.12.2020

Погода на Новый год в Украине будет теплой, а большого снега ждать не стоит.

Такой прогноз дали сразу два синоптика, пишут "Факты". В праздничные дни холода покинут территорию нашей страну, заверили они.

По прогнозу заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, похолодать может после 20 декабря, но затем вернется потепление.

"В период перехода от одного года к другому возможно даже повышение температуры. Должны быть положительные значения. Могут быть слабоположительные температуры, но мороза, по идее, быть не должно", – уточнила она и добавила, что вероятность осадков на праздники очень низкая.

Народный синоптик Леонид Горбань тоже сделал свой прогноз на Новый год.

По его словам, 27– 29 декабря снег все-таки выпадет, но его будет мало и он быстро растает. А вот дождь вполне вероятен: по прогнозу Горбаня, 30 декабря может выпасть до 2–4 мм осадков.

Оттепель, скорее всего, продлится до Рождества, а снег в начале января тоже будет, сказал синоптик.

Воздух, по прогнозу народного синоптика, с 7 по 12 января прогреется до 5 градусов тепла, но с 13 января Украину ждет похолодание – до 5 градусов мороза.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине до конца недели (до 20 декабря) ожидается потепление, оттепель охватит практически всю территорию нашей страны.

Такой прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха будет колебаться около нуля.

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