Синоптики дали прогноз на 14 октября и рассказали, где в Украине выпадет снег

В среду, 14 октября, погода в Украине сохранится в основном теплой и солнечной, лишь в западных регионах пройдут дожди и местами мокрый снег.

Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра. Теплее всего будет в южных и восточных областях страны.

Ближайшей ночью пройдут дожди в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, местами с грозами и порывами ветра до 15-20 м/с. Высокая вероятность осадков сохранится и днем.

В горах выпадет мокрый снег.

Дневная температура в западных регионах будет колебаться в пределах между 10 и 14 градусами. Ночью здесь похолодает до +7…+9 градусов.

На остальной территории Украины будет преимущественно солнечно.

В центральной части страны днем термометры покажут +17…+21, ночью – +11…+13 градусов.

На юге и востоке днем ожидается температура от +20 до +24 градусов, ночью – от +11 до +13 градусов.

В Киеве 14 октября ожидается без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем – поднимутся до +17…+19 градусов. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, во второй половине этой недели, 15-16 октября, температура воздуха в Украине начнет снижаться.