В субботу, 4 апреля, в Украине будет немного прохладнее – погода снова удивит температурным скачком.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Погодные условия в разных частях страны будут существенно отличаться.

В то время, как на востоке столбики термометров покажут +17, на западе ночью снова ожидаются заморозки.

Температура ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем 8−17° тепла.

На западе страны возможны осадки. На остальных территориях будет сухо и облачно.

Холоднее всего – в Волынской и Ривненской областях.

Синоптики дали неожиданный прогноз на субботу в Украине

На западе пройдут дожди в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Однако холоднее всего будет на северо-западе – там -1 ночью и всего 10 градусов тепла днем.

В центральных регионах – Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях – прогнозируют +13 днем и переменную облачность.

Погода в Украине 4 апреля Скриншот

В Винницкой области ожидается до +10 днем и около 0 ночью.

Теплее всего буде в юго-восточных областях – там прогреет до +17. При этом в Херсонской и Запорожской областях ночью столбики термометров покажут -1.

Погода в Украине 4 апреля Скриншот

В Карпатах ночью 1−6° мороза, днем 0−5° тепла.

В Киеве – без осадков. Температура ночью 1−3° тепла, днем 10−12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,9 градусов тепла в 1990 году, самая низкая ночью – 6,4 градусов мороза в 1931 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань спрогнозировал, что в Украине в апреле ожидается теплая погода до +24 градусов без особых осадков.

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