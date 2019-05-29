Синоптики дали дождливый прогноз на июнь в Украине

В Украине первый месяц лета июнь начнется дождями, а настоящее тепло придет лишь через неделю после окончания весны.

Такое мнение выразила завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкргидрометеоНИИ НАН Украины Вазира Мартазинова "Сегодня". Она добавила, что июнь будет довольно капризным.

"После прохладной первой недели июня дальше будет жарко и сухо. С середины месяца в Украину придет похолодание, в это время высока вероятность града, ливней, шквалов", — сказала Мартазинова.

После этого погода стабилизируется, а температура поднимется до +26.

По прогнозам синоптика Леонида Горбаня, дни с осадками выпадут на длинные выходные: это традиционно "мокрая" Троица (в этом году 16 июня) и День Конституции, 28 июня, это пятница, плюс два выходных.

Синоптики сходятся во мнении, что лето в 2019 году в Украине будет коротким и прохладным.

"+20… +22 днем, это еще не осень. Зато до того будет полтора месяца жары, особенно в июле, когда весь месяц ожидается под +30 в тени, а на юге даже +35 и выше. Легче перенести температурное пекло помогут обильные дожди, их в июле, возможно, четыре, примерно раз в неделю, в первые 15 дней августа — еще два ливня, в начале и в середине месяца", — уточнил Горбань.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украину 1 июня придут дожди и грозы. Такой прогноз дали синоптики и на следующие дни первой недели лета.

В частности, в западных областях — небольшие кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 8-14°, днем ​​16-22°. На остальной территории кратковременные грозовые дожди; температура ночью 11-17°, днем 20-26°.

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