Погода в Украине в понедельник, 25 мая, будет холодной и влажной. Дожди ожидаются почти на всей территории страны.

Об этом в видеоблоге на Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, атмосферный фронт, который уже принес дожди в западную часть Украины, приведет влажную погоду в большинстве областей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Однако, по ее словам, на Харьковщине, в Донецкой и Луганской областях без существенных осадков.

Дожди в Украине украинские новости

Температура воздуха будет оставаться не высокой – +13..+17 градусов. Теплее будет на востоке – примерно +15..+20 градусов.

В Карпатах и в Киеве также дождливо. Температура опустится до +10 градусов.

"В течение недели влажная погода продлится, температура начнет повышаться со среды-четверга, но с колебаниями. Тепло в Украину придет в первую неделю лета. Температура повысится до +25 градусов", – сказала синоптик.

В Киеве 25 мая – влажная погода с периодическими дождями, температура +12..+13 градусов. Ветер слабый, умеренный.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам климатологов, лето 2020 обещает быть капризным – ожидаются ливни, град, шквалы и засуха. Погода будет очень нестабильной – от жары к холоду и наоборот.