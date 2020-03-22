В начале новой недели погода в Украине ошеломит резким похолоданием, морозами и гололедом.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, ее будет определять антициклон Юрген, который приближается с севера.

"Ближайшей ночью ожидается -1-6 градусов, завтра днем 0 + 5 градусов. В южной части Украины на несколько градусов будет выше. Трудный холодный воздух антициклона уже до завтра вытеснит снег с нашей территории и в понедельник в большинстве областей даже будет светить солнце, только в районе Карпат еще поснежит", – отметила Диденко.

Начало недели в Украине окажется холодным и морозным УНН

Также она сообщила, что в Киеве в понедельник, 23 марта, будет сухо, солнечно, но ветрено и холодно. Температура воздуха днем +2 +4. Ожидается гололедица.

По словам Диденко, такая холодная погода удержится в первую половину недели. Потеплеет уже с четверга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Диденко также спрогнозировала холодную новую неделю в Украине. По ее словам, ожидаются ночные морозы.

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