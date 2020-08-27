Синоптик уточнила прогноз в Украине на пятницу: придут дожди и прохлада

В пятницу, 28 августа, в Украине ожидается прохладная погода. Дожди затронут только северные районы и северо-восток.

На большинстве территории страны благодаря антициклону будет сухая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На севере, западе и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +20 +25 градусов. На крайнем севере +18 +22 градусов. На востоке и в южной части Украины будет немного теплее, однако без жары, +24 +29 градусов.

"В Киеве завтра существенные осадки будут вряд ли, разве что в отдельных районах локальный небольшой дождь. Температура воздуха будет невысокой, около +22 градусов", – отметила синоптик.

Погода в Украине 27 августа Наталья Диденко в Facebook

Прогноз погоды Наталья Диденко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в сентябре ожидается дождливая, но теплая погода. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.