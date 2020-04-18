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18 апреля • обновлено в 18:07
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Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на Пасху

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На Пасху, 19 апреля, в северных областях Украины, на Одесщине и Приазовье ожидаются небольшие дожди.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что речь идет не о сильных осадках, однако в связи с массовыми пожарами в стране "сейчас каждая капля на вес золота".

"Ветер остается северо-западным, западным, завтра слабым, максимум до умеренного. Температура воздуха пасхальной ночи в Украине +1 +6 градусов, местами, кроме юга, заморозки 0-3 градуса, днем ​​в воскресенье +12 +16 градусов, в северных областях немного свежее, +9 +13 градусов", – рассказала она.

В Киеве ветер остается северо-западным, западным, небольшим.

"И шанс изменения его направления на юго-западный не раньше 25 апреля. Небольшой, да еще и местами, дождь возможен в столице завтра днем. Ближайшей ночью в Киеве около +3 градуса, возможны заморозки 0-2 градуса, днем ​​+10+12 градусов", – добавила Диденко.

Погода в Украине на 19 апреля

Погода в Украине на 19 апреля

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее метеоролог сказала, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Пасха Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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