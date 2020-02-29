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29 февраля • обновлено в 23:43
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Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на 1 марта

1.2т
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В воскресенье, 1 марта, в большинстве областей Украины ожидается сухая ветреная и относительно теплая погода.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что 1 марта в большинстве областей ожидается сильный южный ветер.

"Осадки, дождь и местами мокрый снег возможны только в западных областях. Значительная часть территории Украины завтра будет принадлежать сухой погоде", – отметила синоптик.

1 марта в Украине ожидается сухая теплая погода

1 марта в Украине ожидается сухая теплая погода

Порт Амур

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1 марта в Украине потеплеет: прогноз погоды от ObozTV

По данным Диденко, температура воздуха в течение дня в воскресенье предполагается в пределах +6 +12 градусов. В Киеве же погода будет сухой, ветреной и сравнительно теплой – температура воздуха ожидается до +7 +9 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик спрогнозировал аномально теплую погоду в Украине в марте. Температура воздуха окажется выше нормы.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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