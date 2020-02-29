В воскресенье, 1 марта, в большинстве областей Украины ожидается сухая ветреная и относительно теплая погода.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что 1 марта в большинстве областей ожидается сильный южный ветер.

"Осадки, дождь и местами мокрый снег возможны только в западных областях. Значительная часть территории Украины завтра будет принадлежать сухой погоде", – отметила синоптик.

1 марта в Украине ожидается сухая теплая погода Порт Амур

По данным Диденко, температура воздуха в течение дня в воскресенье предполагается в пределах +6 +12 градусов. В Киеве же погода будет сухой, ветреной и сравнительно теплой – температура воздуха ожидается до +7 +9 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик спрогнозировал аномально теплую погоду в Украине в марте. Температура воздуха окажется выше нормы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!