Погода в Украине завтра, 8 апреля, будет теплой и солнечной, столбики термометров поднимутся до +15..+22°.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко. В то же время ночью в некоторых областях прогнозируются низкие температуры, местами даже ниже нуля.

"8 апреля столбики термометров поднимутся до +15..+22°, самым теплым ожидается Запад, немного свежее будет в Крыму и Приазовье, +10..+14°. Но вот ночь еще будет холодной, всего +1..+6°, местами возможно и до 0..-2°", – написала Диденко.

Погода goodfon.ru

В Киеве в среду также будет тепло, однако также ожидается довольно сильный ветер.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, град и резкие перепады температур.

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