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16 апреля • обновлено в 14:13
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Синоптик уточнила прогноз погоды на завтра: до +20 и ветрено

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Погода в пятницу, 17 апреля, по сравнению с прошлым днем, особых изменений не претерпит. Температура воздуха в течение дня будет +14..+ 20 градусов.

Об этом в своем Telegram-канале написала народный синоптик Наталья Диденко. Однако, по ее словам, северный циклон Tanja своими атмосферными фронтами снизит температуру воздуха в северных областях Украины до +9..+13 градусов.

Ветер будет с северо-запада и запада умеренный, на востоке местами с сильными порывами.

До +20 и ветрено: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра

Наталья Диденко / Telegram

Небольшие дожди завтра могут пройти на западе и вечером на севере Украины. На остальной территории – без осадков.

В то же время, в Киеве в пятницу температура воздуха в течение дня будет +11..+13 градусов, без существенных осадков, лишь во второй половине дня или вечером увеличится облачность и возможен небольшой дождь.

До +20 и ветрено: синоптик уточнила прогноз погоды на завтра

volyn24.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Украины Владимир Деркач сказал, что на Пасху, 19 апреля, в Украине установится теплая и солнечная погода без осадков.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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