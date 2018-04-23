Синоптик уточнила прогноз погоды на майские праздники в Украине

С 28 апреля по 1 мая в Украине ожидается теплая погода с кратковременными дождями.

Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Ничего сложного и синоптических опасного. Тепло. Все дни +18... +25 градусов. Местами, при интенсивном солнце, +22... +27 градусов", - сообщила она.

По прогнозам синоптика, 30 апреля и 1 мая есть вероятность локальных гроз в западных и северных областях. Также возможен внезапный кратковременный сильный ливень.

Наиболее вероятны дожди 24 и 27 апреля.

Как сообщал "Обозреватель", по данным метеорологических служб США, май в Украине будет сухим и теплым с кратковременными дождями, а в конце месяца начнется "африканская жара".