Синоптик уточнила прогноз на выходные в Украине: где будет мороз со снегом

Погода в Украине в выходные, 14 и 15 ноября, обещает быть морозной. В северные регионы атмосферный фронт принесет дождь и месами даже мокрый снег.

Тогда как от остальной территории страны осадки будет отгонять антициклон. Таким прогнозом на субботу и воскресенье поделилась на своей странице в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью будет прохладно – от -3 до +4 градусов. Днем 14 ноября столбики термометров будут показывать +4... +9, а на северо-востоке они опустятся до отметки +2... +5.

В то же время на Закарпатье и в Крыму воздух будет теплее – днем +9... +13 градусов.

В Киеве 14 и 15 ноября будет облачно, возможен дождь и, вероятно, будет пролетать снег. Хотя, подчеркнула синоптик, особых осадков не предвидится. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах +5... +6 градусов.

"Учитывая ситуацию, самым доступным развлечением в субботу-воскресенье будет бег в парках, поэтому позаботьтесь заранее о красивых ярких спортивных штанах и шапочках. Всем – здоровых выходных!" – подытожила свой прогноз Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань отметил, что сильные морозы придут в Украину в январе 2021 года. В частности, резкое снижение температуры ожидается с 15 января.