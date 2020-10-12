Синоптик спрогнозировала Украине самую теплую погоду в Европе

Погода в Украине во вторник, 13 октября, будет одной из самых теплых среди стран Европы, несмотря на кое ветер и осадки.

Температура воздуха в течение дня составит +20... +24, и лишь в западных областях дожди снизят градусы до +16... +19. Об этом в прогнозе на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в этот день в большинстве регионов будет преобладать сухая погода. В то же время ожидается порывистый юго-восточный ветер, а в западной части до штормового. Там же ожидаются и дожди.

Так, в западных областях подойдет циклон Gizela, из-за которого к вечеру 13 октября осадки усилятся, и до конца дня также немного затронут Одесскую.

При этом в Киеве, подчеркнула Диденко, во вторник – теплый день с дальнейшей синоптической перспективой. Столбики термометров поднимутся до +20 градусов, может быть порывистый юго-восточный ветер, но дожди в столице маловероятны.

Синоптик предупредила, что на Покров и День защитника Украины 14 октября дожди ожидаются местами в западных областях, также могут немного задеть Житомирщину и Киевщину.

На западе днем в среду похолодает до +10... +15 градусов, на севере, в Винницкой и Черкасской областях будет в пределах +14... +19, на остальной территории +19... +24 градуса.

"Существенное похолодание в Украине предполагается в выходные, 17-18 октября. Так что воспользуйтесь теплыми днями, купите новые шерстяные пледы и новую щетку для вычесывания шерсти у кошек – будет чем заняться под дождь и стужу", – подытожила свой прогноз Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам синоптиков, настоящей метеорологической осени в Украине все еще нет. Превышение температурной нормы будет наблюдаться и в период с 10 по 18 октября. Лишь в некоторых регионах возможны небольшие заморозки, а в Карпатах – снег.