Синоптик спрогнозировала снег и ледяной дождь в Украине. Карта

В ночь на пятницу, 11 декабря, в западных, северных областях Украины ожидаются мокрый снег, дождь или даже ледяной дождь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Однако уже днем ​​осадки вероятны лишь местами в западной части Украины. В большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода.

"Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, на востоке, а также на Полтавщине, Сумщине, в Днепре с районами -3-7 градусов, в Одесской области и в Крыму +2 +6 градусов", – рассказала синоптик.

В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах нуля градусов, на востоке будет до 2 градусов мороза, на западе и юге +3 +8 градусов.

"В Киеве пятница ожидается влажной, однако днем ​​осадки прекратятся. Ветер все равно остается еще порывистым, некомфортным, восточный, юго-восточный. Ночью еще немного подморозит – гололедица! В течение дня потеплеет до +1 градуса", – отметила Диденко.

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