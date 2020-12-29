Синоптик спрогнозировала погоду в Украине в первый день нового года

В течение 1 января 2021-го года погоду в Украине будет формировать циклон с юго-запада Европы, поэтому будет тепло и дождливо.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Она также дала прогноз погоды на ближайшие сутки, 30 декабря.

В первый день нового года, "благодаря высокой температуре воздуха у нас пойдет преимущественно дождь, лишь в западных областях ночью местами есть вероятность мокрого снега", написала она.

Осадков не будет только на востоке страны, в Запорожье и в Днепропетровской области, уточнила Диденко.

Температура воздуха в новогоднюю ночь ожидается +1...+5 градусов, в восточной части около нуля,

Днем 1 января:

на Востоке +4...+9 градусов;

в Крыму до +12 градусов;

на Западе +1...+4 градуса.

В столицу Украины Киев Новый год также придет с дождем и теплой погодой, сказала синоптик.

В среду, 30-го декабря, в большинстве областей Украины существенные осадки не ожидаются, может быть туман, в западных областях – местами дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер южный и юго-восточный, порывистый.

Температура воздуха в ночь с 29-го на 30 декабря +5 градусов, днем +5...+10 градусов, на юге до 12 градусов тепла.

В восточных областях ночью -1...- 3 градуса, днем около нуля.

В Киеве 30-го декабря ожидается облачная влажная погода без существенных осадков. Ветер порывистый. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +5...+7 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, в январе в Украину придет похолодание, однако оно будет непродолжительным.