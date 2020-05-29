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29 мая • обновлено в 20:06
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Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на первый месяц лета

1.4т
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В июне погода в Украине ожидается теплой и с умеренными осадками, однако не исключены и температурные скачки в отдельные дни.

Предварительный прогноз на первый месяц лета в Facebook обнародовал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Появился прогноз погоды в Украине на июнь

Появился прогноз погоды в Украине на июнь

Pixabay

По его данным, среднемесячная температура воздуха будет 20,1 градус при норме в 18,8 тепла, а количество осадков – 72 мм при норме 75 мм.

Также не исключены температурные скачки в определенные дни, могут быть грозы, шквалы, местами интенсивные ливни и град.

В мае уже выпало от 52 до 94 мм осадков (1-1,8 месячной нормы), больше всего пришлось на южные и северные районы, меньше – в центральных областях.

"Это связано с поздней перестройке атмосферных процессов на летний режим, что позволило активизироваться циклонам на еще пониженном температурном фоне, и эта ситуация еще будет продолжаться", – отметил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных, 30-31 мая, погода в большинстве областей будет влажной с периодическими осадками разной интенсивности. Минимальная температура воздуха составит 9-14, максимальная – 18-22 градуса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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