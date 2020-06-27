Синоптик сообщила прогноз погоды в Украине на День Конституции

В День Конституции, 28 июня, в Украине ожидается жаркая погода, местами с дождями.

Соответствующий прогноз в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что подойдет атмосферный фронт, который и станет причиной осадков на Западе, Севере, на Харьковщине и местами в центральных областях.

По ее словам, в этих регионах ожидаются также дожди с грозами возможны шквалы, сильные ливни, град.

Как отметила Диденко, в южной части страны и в прилегающих к ней центральных областях будет солнечно, что должно особенно порадовать отдыхающих.

"Особенно повезет тем, кто еще вчера рванул на украинском моря – как раз погода купально-загорательная. Но не увлекайтесь слишком солнцем, лучше в шляпке, панамке, или периодически в водичку", – предупредила синоптик.

В то же время, как отметила Диденко, температура воды в Черном море – 22-25 градусов, в Азовском – до 28 градусов, в Днепре – 24-25 градусов.

Прогноз погоды на День Конституции Facebook Натальи Диденко

Прогноз погоды на День Конституции Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики Укргидрометцентра предупредили, что 28 июня дожди на западе Украины не прекратятся. Ожидаются ливни с грозами.