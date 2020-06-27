Синоптик сообщила прогноз погоды в Украине на День Конституции
В День Конституции, 28 июня, в Украине ожидается жаркая погода, местами с дождями.
Соответствующий прогноз в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что подойдет атмосферный фронт, который и станет причиной осадков на Западе, Севере, на Харьковщине и местами в центральных областях.
По ее словам, в этих регионах ожидаются также дожди с грозами возможны шквалы, сильные ливни, град.
Как отметила Диденко, в южной части страны и в прилегающих к ней центральных областях будет солнечно, что должно особенно порадовать отдыхающих.
"Особенно повезет тем, кто еще вчера рванул на украинском моря – как раз погода купально-загорательная. Но не увлекайтесь слишком солнцем, лучше в шляпке, панамке, или периодически в водичку", – предупредила синоптик.
В то же время, как отметила Диденко, температура воды в Черном море – 22-25 градусов, в Азовском – до 28 градусов, в Днепре – 24-25 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики Укргидрометцентра предупредили, что 28 июня дожди на западе Украины не прекратятся. Ожидаются ливни с грозами.