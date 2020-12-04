Синоптик сообщила о похолодании на выходные в Украине

В Украине погода в субботу и воскресенье, 5-6 декабря, отличится отсутствием осадков в большинстве областей. В то же время регионы накроют навязчивые туманы, которые вместе с влажностью могут создать гололед на дорогах.

Кроме этого, на всей территории страны будет холодно, а ночью вообще ожидаются сильные морозы. Прогнозом на ближайшие выходные поделилась народный синоптики Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, 5 декабря ощутимо потеплеет в западных областях страны, а днем воздух там прогреется до +5... +12 градусов. Вместе с тем уже с 6 декабря снова начнет холодать, кроме Закарпатья.

На севере дневная температура воздуха в выходные будет колебаться в пределах нуля. Тогда как в ночь на воскресенье в Житомирской и Киевской областях ожидается до 4-7 градусов мороза, в Черниговской и Сумской столбики термометра опустятся до -6... -12.

В центральных областях температура днем будет держаться около нуля, а ночью в воскресенье упадет до -3... -8. И только в Винницкой области будет -1... -3 градуса.

Карта погоды в Украине 5-6 декабря Facebook Натальи Диденко

Холоднее всего в выходные будет на востоке, в то же время там будет больше светить солнце. В течение дня ожидается -2... -7 градусов, а ночью 6 декабря до -7... -14. Синоптик подчеркивает, что такую погоду в регионе обусловит антициклон.

В южных областях днем в субботу воздух прогреется до +4... +8 градусов, но в воскресенье там ожидается ощутимое снижение температуры до небольших ночных морозов.

К похолоданию присоединится и сильный юго-восточный ветер, который рассеет туманы. Однако местами влажность и мороз создадут условия для гололедицы.

Какой будет погода в Киеве

В столице Украины 5-6 декабря осадков не прогнозируется, в субботу облачно, а в воскресенье будет светить солнце.

Температура воздуха в Киеве 5 декабря ночью – в пределах 0... -2 градусов, а днем будет держаться около нуля. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -3 ... -6. Усиливать ощущение холода будет порывистый юго-восточный ветер.

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