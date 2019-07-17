Синоптик сообщила, когда в Украину вернется жара

С пятницы, 19 июля, температура воздуха на территории Украине начнет повышаться.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в воскресенье, 21 июля, столбики термометров поднимутся до +25... +30 градусов.

В южной части, на востоке, Днепропетровщине, в Кропивницком и районах прогнозируется +28... +33 градуса.

В Киеве также ощутимо потеплеет, на протяжении 19-21 июля ожидается +25... +28 градусов.

Жаркая погода 24 канал

По прогнозу Диденко, кратковременные дожди с грозами наиболее вероятные в пятницу, субботу, воскресенье на западе и севере Украины. На остальной территории неделя завершится сухой солнечной погодой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач дал неожиданный прогноз по Украине до конца июля.

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