Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Синоптик сообщила, когда в Украину вернется жара

Читать материал на украинском

С пятницы, 19 июля, температура воздуха на территории Украине начнет повышаться.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в воскресенье, 21 июля, столбики термометров поднимутся до +25... +30 градусов.

В южной части, на востоке, Днепропетровщине, в Кропивницком и районах прогнозируется +28... +33 градуса.

В Киеве также ощутимо потеплеет, на протяжении 19-21 июля ожидается +25... +28 градусов.

Синоптик сообщила, когда в Украину вернется жара

Жаркая погода

Жаркая погода

24 канал

Новости
Жара до +37° и дожди: появился детальный прогноз погоды на лето в Украине

По прогнозу Диденко, кратковременные дожди с грозами наиболее вероятные в пятницу, субботу, воскресенье на западе и севере Украины. На остальной территории неделя завершится сухой солнечной погодой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач дал неожиданный прогноз по Украине до конца июля.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel