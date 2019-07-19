Синоптик сообщила, когда в Украине снова похолодает

В выходные дни, 20-21 июля, температура воздуха в Украине повысится, ожидается жаркая погода, а с 23 июля снова похолодает.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27... +32 градуса.

На западе и севере предполагается +24... +29, местами до +30 градусов.

24 канал

Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, в субботу — в отдельных районах Винницкой и Одесской областей.

В Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, местами кратковременные дожди, днем +25... +27 градусов.

В воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до +26... +29 градусов.

"В понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара даже усилится. А вот во вторник, 23 июля, северный ветер снова принесет ощутимое похолодание", — добавила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач дал неожиданный прогноз по Украине до конца июля.

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