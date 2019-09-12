Синоптик сообщила, когда в Украине похолодает

На территории Украины в пятницу, 13 сентября, ожидается теплая погода без осадков, а в субботу-воскресенье — похолодание.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, атмосферный фронт принесет дожди на запад и север вместе со снижением температуры.
Однако 13 сентября температура воздуха еще составит +24... +30 градусов.
24 канал
В Киеве в ближайшие сутки осадков не ожидается, днем максимально будет +28 градусов.
В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября. Температура воздуха снизится, в субботу в Киеве +21, в воскресенье +19 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.
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