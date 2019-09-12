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12 сентября • обновлено в 14:35
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Синоптик сообщила, когда в Украине похолодает

5.1т Читать материал на украинском

На территории Украины в пятницу, 13 сентября, ожидается теплая погода без осадков, а в субботу-воскресенье — похолодание.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, атмосферный фронт принесет дожди на запад и север вместе со снижением температуры.

Однако 13 сентября температура воздуха еще составит +24... +30 градусов.

Синоптик сообщила, когда в Украине похолодает

Синоптик сообщила, когда в Украине похолодает

24 канал

В Киеве в ближайшие сутки осадков не ожидается, днем максимально будет +28 градусов.

В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября. Температура воздуха снизится, в субботу в Киеве +21, в воскресенье +19 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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