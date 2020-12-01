Синоптик сказала, какие области в Украине накроют снег и морозы

Погода в Украине 2 декабря ухудшится, по прогнозу ожидается снег и гололед на дорогах.

Народный синоптик Наталья Диденко в Facebook отметила, что влажная погода с мокрым снегом будет наблюдаться на севере, в центральных областях и в южной части Украины, кроме Запорожья и Крыма. При этом в большинстве областей страны на дорогах и тротуарах – гололедица.

"Существенные осадки маловероятны в среду (2 декабря – Ред.) на востоке Украины, а в западных областях вообще будет преобладать сухая, даже иногда солнечная погода. Ветер будет восточного направления, умеренный, в восточной части усиливаться до штормового", – написала метеоролог.

Температура воздуха в Украине ближайшей ночью ожидается 0-4 градуса мороза, в западных областях 4-11 градусов мороза. Днем 2 декабря прогнозируется от 2 мороза до 2 тепла, на крайнем юге до 2-5 градусов тепла.

Карта погоды Facebook/Наталья Диденко

По словам Диденко, в Киеве в среду, 2 декабря, будет облачно, сыро, периодический небольшой снег или мокрый снег. Ночью -1-4 градусов, днем ​​около нуля. Ветер в столице ожидается несильный, однако влажная погода дополнительно будет способствовать зависанию в воздухе промышленных дымов и автомобильных примесей.

"Кто живет в частном секторе или вблизи него – удушливый дым даже от одного двора может "стоять" в воздухе на большой территории или проникать в помещение. У кого есть бронхо-легочные проблемы – внимательнее к себе, выйдите в чистую зону среди дня, чтобы хотя бы немного подышать нормальным воздухом", – предупредила синоптик.

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