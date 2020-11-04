Синоптик сказал, какой будет зима 2020-2021 в Украине

Зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет носить "европейский характер".

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.

"Я думаю, что эта зима не будет отличаться от предыдущих. Единственное, что такой аномально теплой и бесснежной зимы, как была в прошлом году, я думаю, не будет", – уточнил он.

"Прошлая зима была самой теплой за всю историю наблюдений в Европе. Артиллеристы говорят, что один снаряд дважды в одну воронку не попадает", – добавил синоптик.

Вместе с тем он рассказал, что последние 20 лет в Украине наблюдаются зимы "более европейского характера, как в Великобритании или Франции", когда почти отсутствует снег и низкие отрицательные температуры.

Отвечая на вопрос, будет ли этой зимой снег, синоптик сказал, что из-за глобального потепления все чаще "снег выпадает дождем".

"Но я очень надеюсь, что в этом году мы все-таки увидим снег, хотя и долгосрочные прогнозы неблагодарное дело", – подытожил синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владислав Билык назвал даты, когда в Украине ожидаются первые морозы.