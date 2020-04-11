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11 апреля • обновлено в 22:17
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Синоптик рассказала о погоде в Украине в Вербное воскресенье

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Погода в Украине в Вербное воскресенье ожидается сухой, солнечной и нетрадиционно теплой.

Как отметила в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко, температура воздуха в этот день ожидается в пределах +11...+16 градусов.

"Ветер с сегодняшнего северо-западного, порывистого и некомфортного, перейдет завтра на юго-западный, до умеренного и даже слабого. Немного передохнет от традиции", – отметила Диденко.

Синоптик сообщила о погоде в Украине в Вербное воскресенье

Синоптик сообщила о погоде в Украине в Вербное воскресенье

Радио Трек

Синоптик рассказала о погоде в Украине в Вербное воскресенье

Telegram Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики объяснили резкое похолодание в Украине. По их данным, прохладная погода с заморозками и даже мокрым снегом продлится как минимум до конца следующей недели.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Вербное воскресенье
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
да уж ,праздник печальный получается,
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