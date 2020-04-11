Синоптик рассказала о погоде в Украине в Вербное воскресенье

Погода в Украине в Вербное воскресенье ожидается сухой, солнечной и нетрадиционно теплой.
Как отметила в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко, температура воздуха в этот день ожидается в пределах +11...+16 градусов.
"Ветер с сегодняшнего северо-западного, порывистого и некомфортного, перейдет завтра на юго-западный, до умеренного и даже слабого. Немного передохнет от традиции", – отметила Диденко.
Синоптик сообщила о погоде в Украине в Вербное воскресенье
Радио Трек
Telegram Натальи Диденко
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики объяснили резкое похолодание в Украине. По их данным, прохладная погода с заморозками и даже мокрым снегом продлится как минимум до конца следующей недели.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Вербное воскресенье" на OBOZREVATEL.