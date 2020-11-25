Синоптик рассказала, когда в Украину вернутся холода, дожди и снег

В Украине 26 ноября будет тепло и сухо, а вот на выходных вернется похолодание.

Как сообщает в Telegram синоптик Наталья Диденко, в четверг ожидается комфортная погода.

Существенных осадков по стране не будет, за исключением крайнего севера.

Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться от 4 до 8 тепла, на востоке +2+4, а в Крыму до 10 градусов.

В Киеве также будет сухо, днем около 5 тепла.

Прогноз погоды на 26 ноября.

Уже на выходных в Украине похолодает и появятся осадки. Так, в Киеве в воскресенье, 29 ноября, прогнозируются дожди, снег и сильный ветер.

На выходных в Украине похолодает.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики заявили, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет носить "европейский характер".