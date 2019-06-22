Синоптик рассказала, когда спадет жара в Украине

К среде, 26 июня, в Украине придет небольшой похолодание.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, жара охватит страны Западной Европы

"У нас будет + 23 + 29 градусов. И сии немилосердные + 30 + 36 градусов охватят Францию, Германию, ну и все, что вы видите на карте насыщенного бордового и сиреневого цветов. Мы сможем наконец отдохнуть от учащенное дыхание и сэкономим электроэнергию и воду от кондиционеров и перманентного душа", — отметила Диденко.

Новости Синоптик предупредила об аномальной жаре на выходные в Украине

При этом синоптик напомнила, что в ближайшие дни жара сохранится.

"Но завтра, в воскресенье, в Украине еще продлится жара Кратковременные дожди с грозами пройдут на Западе, в Винницкой, местами на Севере", — написала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице средняя температура превысит 30 градусов выше нуля.

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