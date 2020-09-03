В пятницу, 4 сентября, в Украине в большинство областей спадет жара и пройдут дожди. Только на востоке страны температура поднимется до +34 градусов.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, на западе и севере Украины температура опустится до +18+23 градусов.

Карта погоды Facebook\Наталья Диденко

В центральных регионах погода будет переменчивой: на Винниччине ожидается свежая погода, а ближе к Днепру температура воздуха будет выше.

Южные регионы также покинет летняя жара, только в Запорожье сохранится высокая температура воздуха.

Погода на 4 сентября Facebook\Наталья Диденко

"Дожди, местами с грозами пройдут от севера через центральную часть в Одесскую область и Крым". Запад и восток – без осадков", – отметила Диденко.

В Киеве 4 сентября температура воздуха прогнозируется +20+22, возможны дожди.

Синоптик рассказала, где в Украине похолодает и пройдут дожди

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик предупредил о морозах и снеге осенью в Украине.

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