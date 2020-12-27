Синоптик рассказала, будет ли Новый год в Украине со снегом

Согласно прогнозу погоды, на Новый год в Украине осадков в виде снега не предвидится.

Об этом заявила известный синоптик Наталья Диденко в эфире "Сніданку 1+1". На всей территории страны потеплеет и пройдут дожди.

Формировать погодные условия будут преимущественно атлантические процессы, сказала эксперт.

"Поэтому недавнее похолодание и нынешнее, принесшее на востоке страны до 13 градусов мороза, закончится. По предварительным прогнозам, будет теплеть", – уточнила она.

При этом в понедельник, 28 декабря, на территории страны спрогнозировали значительное ухудшение погодных условий – сильный ветер и гололед. Из-за этого в стране объявили І уровень опасности.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила водителей о повышенной опасности на дорогах.

Как сообщил OBOZREVATEL, начиная со вторника, 29 декабря, в Украину придет потепление. Тепло будет и на Новый год, 31 декабря – 1 января, заявила Диденко.

По словам синоптика, в воскресенье, 27 декабря, на территории страны установится преимущественно сухая и солнечная погода.