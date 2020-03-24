Синоптик рассказал, когда в Украину вернется тепло: будет +16

В Украину вернется теплая весенняя погода только в начале апреля, когда средняя температура будет свыше 5 градусов тепла.

Об этом сообщил в Facebook начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Синоптик пояснил, что на этой неделе погоду в Украине будет формировать холодный антициклон, который перемещается из Скандинавии.

Весна в Украине

"Именно он "вернул" атмосферные течения из теплых южных в северо-восточных, что обусловило ультра полярное вторжения арктического воздуха в наш регион", – сообщил Постригань.

Он добавил, на текущей неделе в Украине ожидаются заморозки, вплоть до минус 8 градусов. При этом прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с. Погода улучшится только к концу марта, днем воздух прогреется максимум до +16 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 24-25 марта сохранится холодная погода, но без осадков. При этом порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!