Синоптик рассказал, когда в Украину придет похолодание

Два периода похолодания в Украине ожидаются уже в январе, но они будут короткими.

Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Владимир Деркач в эфире "Украина 24". "Большого снега" в нашей стране в ближайшее время не будет, сказал он.

"Будет два периода похолоданий в январе согласно моим прогнозам. Первый, небольшой, ожидается уже в конце первой декады месяца. В середине второй также будет короткое похолодание. Но не ждем сильных морозов", – уточнил эксперт.

По его словам, на западе Украины снега точно не будет.

"Немного заснежит на крайнем востоке. Только в Карпатах также возможные осадки в виде снега", – уточнил он.

Что касается перспектив погоды, февраль, по словам Деркача, будет еще теплее, чем январь, а вот в марте, по предварительному прогнозу, зима задержится в Украине – будет холодно.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украину, начиная со вторника, 29 декабря, придет потепление. Тепло будет также в Новый год, 31 декабря – 1 января. На территории нашей страны установится преимущественно сухая солнечная погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу Диденко, на Новый год в Украине осадков в виде снега не предвидится. На всей территории страны потеплеет и пройдут дожди.

Недавнее похолодание, которое принесло на восток страны до 13 градусов мороза, закончится, будет теплеть, уточнила синоптик.