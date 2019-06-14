Когда спадет жара в Украине: синоптик дал неутешительный прогноз

Синоптики прогнозируют еще как минимум неделю жары в Украине. После праздника Троицы, с 17 по 23 июня, сохранится преимущественно сухая и солнечная погода.

"Почти по всей территории Украины на следующей неделе ожидается +28… +33°C", – сообщил в эфире ObozTV синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

Мучительная жара немного спадет лишь в западных областях Украины.

"В западных областях после Троицы, 18-19 июня, будет снижение температуры на 5-6 градусов. То есть температура у них будет в пределах +22… +27°C. Но это только запад Украины. На остальной территории существенных изменений не ожидается", – предупредил Билык.

По его словам, дождей будет мало, только локальные и краткосрочные.

"Такие дожди даже сейчас, в эту жару, в некоторых местах проходят. Несколько дней назад в Межигорье был такой сильный ливень, что подтопил почти всю местность", – отметил специалист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине ожидается на протяжении всего июня и июля. По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, "пиковые" температуры (до +37°C) будут держаться до 16 июня, а затем с 22 до 31 июля.

11 и 12 июня 2019 года в Киеве наблюдались самые жаркие ночи за последние 138 лет (с 1881-го). По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, столбики термометров не опускались ниже +20,2°С во вторник и +21,3°С в среду.

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