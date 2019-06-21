Синоптик предупредила об аномальной жаре на выходные в Украине

В выходные дни, 22 и 23 июня, на территории Украины удержится жаркая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, днем воздух раскалится до +31 +36 градусов. В западных областях ожидается +28 +32 градуса.

Кратковременные дожди с грозами пройдут в западной части, к ним присоединятся Винницкая и Житомирская области.

Во время гроз возможны сильные ливни, шквалы и град. На остальной территории будет сухо и солнечно.

Жаркая погода 24 канал

В Киеве 22-23 июня ожидается сильная жара, +32 +34 градуса. Осадки в столице маловероятны, только вечером в воскресенье пройдет дождь с грозой.

По прогнозу Натальи Диденко, жара спадет в Украине 25-26 июня.

Как писал OBOZREVATEL, во время сильной жары стоит воздержаться от интенсивной работы и проведения встреч с 11 до 16 часов. На улице лучше носить головной убор, а одежда должна быть из натуральных тканей.

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