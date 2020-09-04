Синоптик предупредила о жаре в Украине: прогноз погоды на выходные

На выходных 5-6 сентября в большинстве областей Украины ожидается повышение температуры воздуха.

В субботу, 5 сентября, на востоке и юго-востоке, а также в Днепре будет жарко – до +30 градусов. Об этом синоптик Наталья Диденко рассказала на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 6 сентября, в большинстве областей станет еще теплее. Однако атмосферный фронт принесет в западные области Украины дожди с грозами, и там похолодает до +18...+22 градусов.

Погода в Украине 5-6 сентября. Наталья Диденко в Facebook

"5 сентября наибольшая вероятность дождей и даже ливней с грозами ожидается в южной части Украины. Грозы могут сопровождаться шквалами. Поэтому будьте осторожны, особенно в прибрежной зоне. На остальной территории в субботу какие-то серьезные осадки будут вряд-ли, разве что отдельные влажные точки возможны в западных областях и в Сумской, Черниговской", – уточнила Диденко.

В воскресенье дожди прогнозируют в западной части Украины и Приазовье. На остальной территории будет сухо и преимущественно солнечно.

"В Киеве на выходных потеплеет: в субботу – до +26 градусов, в воскресенье – до +28 градусов. Существенных дождей не предвидится", – отметила синоптик.

Синоптик дала прогноз на выходные . Наталья Диденко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз, что погода в Украине осенью будет периодически дождливой, однако дважды за сезон придет бабье лето.