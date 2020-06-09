В среду, 10 июня, Украина будет одной из самых жарких стран в Европе. На большей части ее территории температура установится на уровне +28...+33 градусов, а иногда и 35 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, отметив, что в большинстве регионов не ожидается никаких осадков.

Украина станет одной из самых жарких стран в Европе Facebook Натальи Диденко

Исключение составят только западные области: там будет неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом. Температура воздуха прогреется только до +23...+28 градусов.

Что касается Киева, то там тоже прогнозируется сухая и жаркая погода: +30...+32 градуса. Снижение температуры, по словам Диденко, начнется только 14-15 июня.

Жара в Украине "ГолосUA"

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий температурный рекорд в Украине был зафиксирован на праздник Троицы, 7 июня. Тогда, по словам Диденко, наша страна тоже была едва ли не самой жаркой в Европе.