Главная Новости
9 июня • обновлено в 14:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Синоптик предупредила о температурном рекорде в Украине 10 июня

1.6т
Читать материал на украинском

В среду, 10 июня, Украина будет одной из самых жарких стран в Европе. На большей части ее территории температура установится на уровне +28...+33 градусов, а иногда и 35 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, отметив, что в большинстве регионов не ожидается никаких осадков.

Украина станет одной из самых жарких стран в Европе

Украина станет одной из самых жарких стран в Европе

Facebook Натальи Диденко

Исключение составят только западные области: там будет неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, периодическими ливнями, шквалом и градом. Температура воздуха прогреется только до +23...+28 градусов.

Что касается Киева, то там тоже прогнозируется сухая и жаркая погода: +30...+32 градуса. Снижение температуры, по словам Диденко, начнется только 14-15 июня.

Жара в Украине

Жара в Украине

"ГолосUA"

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий температурный рекорд в Украине был зафиксирован на праздник Троицы, 7 июня. Тогда, по словам Диденко, наша страна тоже была едва ли не самой жаркой в Европе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 856.

    Вылечились: 12 412. Умерли: 810.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

  • В США заявили, что нашли доказательство распространения коронавируса в Китае еще летом-2019.

  • К самодельным маскам озвучили новое требование – только так они смогут защитить.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги