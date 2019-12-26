Синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

В пятницу, 27 декабря на большей части территории Украины ожидается дождь с мокрым снегом.

Об этом в Телеграм-канале сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"Где-то чуть качнется температурный маятник и уже дождь перебежит в лагерь мокрого снега. 27 декабря наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины. Температура на протяжении дня 0+3. На остальной территории ожидается преимущественно дождь или туман с дождем. Температура воздуха +2+5 градусов, на юге и востоке +4+8 градусов. Ветер северо-западный, порывистый", – говорится в сообщении.

В Киеве 27 декабря ожидается дождь, максимальная температура воздуха около 2 градусов тепла. При этом возможны осадки в виде мокрого снега.

"Словом, предновогодняя пятница с повышенными пробками на дорогах при дожде или снеге – то еще испытание для водительских нервов. Подготовьте хорошую музыку в машину или аудиокнигу, чтобы гармонизировать пространство автосалона", – дала совет Диденко.

Снег в Украине

Синоптик добавила, что к концу недели влажная погода в Украине удержится. Ожидается периодический дождь и мокрый снег, похолодает до небольших минусов. По прогнозу Диденко, с 31 декабря – 1 января в Украине снова ожидается потепление.

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря в Украину вернется по-настоящему зимняя погода: метеорологи прогнозируют снег и мороз.

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