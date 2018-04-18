Синоптик предупредила о резкой перемене погоды в Украине

На выходных – 21 и 22 апреля – в Украине ожидаются резкие перепады температуры воздуха.

В субботу в Украине потеплеет, а в воскресенье страну вновь ждет похолодание, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"19 апреля циклон, раскручиваясь, будет определять погоду большинства наших областей. Будут идти дожди, от небольших до умеренных на востоке и северо-востоке. В западных областях существенных осадков не будет. Ветер будет задувать с северо-запада и очень сильно, поэтому закутайтесь завтра плотнее", - сообщила она.

При этом похолодает ощутимо: днем ​​+10+15, на западе и юге теплее, +15+19 градусов. На Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине +8+12 градусов.

"В Киеве в четверг холодновато, +12 градусов, небольшой дождь и сильный ветер. Далее свежо, в субботу скачок температуры до +20+25 градусов, с воскресенья - снова похолодание", - добавила Диденко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее синоптик дал прогноз на лето и осень 2018 года.