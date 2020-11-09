Синоптик предупредила о морозах в Украине

Карина Бондаренко Общество 12:45, 9.11.2020 Обновлено: 13:17, 9.11.2020

Во вторник, 9 ноября, температура воздуха в Украине начнет снижаться.

Днем ожидается +8 +13 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, погоду без осадков обеспечит антициклон.

Затем, в течение недели, похолодает до +3 +7 днем и ночных морозов.

В Киеве во вторник будет без дождя, с периодичными туманами, а днем даже с солнечным прояснением. В ночь на 9 ноября прогнозируется +2 +4 градуса, днем около +8 градусов.

В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.

Карта погоды.
Наталья Диденко в Facebook
Синоптик предупредила о похолодании.
Наталья Диденко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали похолодание и морозы с 9 ноября, которые принесет воздух арктического происхождения.

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