Синоптик предупредила о морозах в Украине

Во вторник, 9 ноября, температура воздуха в Украине начнет снижаться.

Днем ожидается +8 +13 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Затем, в течение недели, похолодает до +3 +7 днем и ночных морозов.

В Киеве во вторник будет без дождя, с периодичными туманами, а днем даже с солнечным прояснением. В ночь на 9 ноября прогнозируется +2 +4 градуса, днем около +8 градусов.

В дальнейшем в Киеве температура воздуха будет постепенно снижаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики спрогнозировали похолодание и морозы с 9 ноября, которые принесет воздух арктического происхождения.