Синоптик предупредила о дождях и грозах в Украине: где ожидаются осадки

Общество 13:35, 23.07.2020 Обновлено: 13:37, 23.07.2020

В пятницу, 24 июля, центры дождей в Украине распределятся неравномерно.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, в общем будет преобладать сухая погода.

"Однако то ли хвосты фронтов, то ли местные конвективные явления обусловят периодические дожди и грозы в центральных областях, на северо-востоке, на Прикарпатье и в Одесской области", – отметила она.

Температура воздуха немного повысится: в течение дня +23...+28 градусов, на юге и юго-востоке +26...+32 градуса.

В Киеве не ожидается существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться около +25, +26 градусов.

Выходные будут еще теплее, но с локальными грозовыми дождями.

Facebook Натальи Диденко
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля в Украине будет преимущественно сухо, лишь в западных областях пройдут периодические грозовые дожди.

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