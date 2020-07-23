Синоптик предупредила о дождях и грозах в Украине: где ожидаются осадки
В Украине в общем будет преобладать сухая погода, но с периодическими дождями и грозами
Осадки ожидаются в центральных областях, на северо-востоке, на Прикарпатье и Одесщине
Температура воздуха немного повысится
Выходные будут с локальными грозовыми дождями.
В пятницу, 24 июля, центры дождей в Украине распределятся неравномерно.
Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, в общем будет преобладать сухая погода.
"Однако то ли хвосты фронтов, то ли местные конвективные явления обусловят периодические дожди и грозы в центральных областях, на северо-востоке, на Прикарпатье и в Одесской области", – отметила она.
Температура воздуха немного повысится: в течение дня +23...+28 градусов, на юге и юго-востоке +26...+32 градуса.
В Киеве не ожидается существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться около +25, +26 градусов.
Выходные будут еще теплее, но с локальными грозовыми дождями.
Facebook Натальи Диденко
Скрин Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля в Украине будет преимущественно сухо, лишь в западных областях пройдут периодические грозовые дожди.