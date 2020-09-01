Синоптик предупредил о морозах и снеге осенью в Украине

Сентябрь в Украине прогнозируется прохладным, а первый снег может выпасть уже в октябре. При этом ноябрь будет по-осеннему теплым.

Такой прогноз "Вестям" дал народный синоптик Леонид Горбань, отметив, что начало осени в стране будет теплым.

"В сентябре только в первую неделю будет тепло, а затем похолодает, и весь месяц температура постоянно будет колебаться. Более того, это будет очень дождливый месяц: количество осадков составит на севере и в центре – 45–55 мм, на юге страны – 18–22 мм, а на востоке – 25–32 мм. Температура в начале сентября на юге и востоке страны еще будет держаться днем на уровне +25+27, на севере уже будет прохладнее +20+24", – рассказал он.

Также Горбань добавил, что во второй половине сентября температура днем выше +20 градусов, но ночью похолодает до +2+4. В октябре температура опустится до +16+18 днем и +4+5 ночью. При этом во второй половине октября температура на большей части Украины, кроме юга, опустится до -2-4 мороза и пойдет снег.

По прогнозу Горбаня, ноябрь ожидается с незначительными морозами и осадками в виде снега и дождя.

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