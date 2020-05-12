Синоптик пообещала возвращение заморозков в Украину: прогноз погоды на завтра

В Украине в среду, 13 мая, очередной антициклон прогонит осадки, поэтому повсеместно будет преобладать сухая погода.

Правда, температура воздуха будет невысокой. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью на западе, севере и во многих центральных областях есть вероятность заморозков.

Тогда как днем 13 мая температура воздуха в Украине составит +12... +17 градусов.

"Защитите то, что больше всего боится заморозков. И себя также – теплыми носками и плащами", – предупредила Диденко.

Карта погоды в Украины 13 мая Facebook/Наталья Диденко

В Киеве среда тоже предполагается солнечной, без осадков. Ближайшая ночь в столице будет очень холодной, до +2... +5, в окрестностях возможны заморозки. А вот днем потеплеет до +15 градусов.

Вместе с тем уже с 14 мая синоптик прогнозирует в Киеве возвращение дождей и похолодания, хотя и без заморозков.

Карта погоды в Украины 13 мая Facebook/Наталья Диденко

Карта погоды в Украины 13 мая Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Европы 12 мая засыпало снегом – высота снежного покрова местами там составляла до 10 сантиметров. Подобную погоду, спровоцированную холодным атмосферным фронтом, метеорологи прогнозировали в этот день и Украине.

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