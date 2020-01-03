Идет зима: синоптик пообещала мороз и снег на Рождество в Украине

На Сочельник (вечер 6 января) в Украине ожидается морозная погода. А уже на Рождество, 7 января, начнет идти снег и мокрый снег.

Осадки накроют всю территорию страны за исключением южных областей, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Рождество "Событие"

"На Сочельник и Рождество – небольшой и умеренный морозец, снег и мокрый снег более вероятен 7 января повсюду, кроме южной части Украины. Теплый декабрь крепко жмет руку январю также явно высоковатой температурой воздуха", – написала она.

Напомним, что на 4 и 5 января Диденко спрогнозировала для большинства регионов Украины мокрый снег с дождем и морозные ночи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Украине может установиться настоящая зимняя погода – похолодает до 20 градусов мороза.

А в Украинском институте метеорологии допустили, что в Украине в 2020 году ожидается затяжная весна и короткое лето. Осень из-за этого наступит раньше положенного.

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